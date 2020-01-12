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حوادث

كلب ضال يعقر 8 أشخاص بينهم أطفال بالعياط

الأحد 12/يناير/2020 - 09:04 م
كلب ضال يعقر 8 أشخاص
كلب ضال يعقر 8 أشخاص بينهم أطفال بالعياط
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تسبب كلب ضال في إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال بإصابات متعددة إثر عقرهم وتم التخلص منه بمعرفة الطب البيطري.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي قرية بدسا بالعياط بتعرض عدد من أطفال البلدة لعقر كلب ضال، انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط والرائد مؤمن فرج رئيس مباحث العياط وتبين إصابة 8 أشخاص بينهم حالات لأطفال وتم نقلهم للمستشفي المركزي ومنها لمستشفى قصر العيني لتلقي الأمصال اللازمة.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أنه تم التواصل مع الأطباء البيطريين الذين تمكنوا من التخلص من الكلب الضال قبل إصابته آخرين من أهالي القرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
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