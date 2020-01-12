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حوادث

مصرع طالب انقلبت به سيارة ملاكي بإحدى قرى بنى عبيد بالدقهلية

الأحد 12/يناير/2020 - 05:13 م
مصرع طالب انقلبت
مصرع طالب انقلبت به سياره ملاكى باحدى قرى بنى عبيد بالدقهلية
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همت الحسينى
لقي طالب مصرعة إثر انقلاب سيارة ملاكي يقودها بطريق قرية اليوسفية بمركز بني عبيد بالدقهلية نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد يحي عبدالعزيز، مدير إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من اهالي قرية اليوسفية بانقلاب سيارة ملاكي على طريق القرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يقودها شخص يدعى محمد صلاح إبراهيم، 16 عاما طالب بمدرسة الصنايع الثانوية بقرية الصلاحات نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده مما أدى إلى وفاته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني عبيد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى أمرت بالتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.
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