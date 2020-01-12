هشام الحلبي: خطة الفتح الإستراتيجي أهم ركائز المناورة 2020| شاهد

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن المناورة العسكرية "قادر 2020" بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه الإقتراب من الحدود المصرية، منوها إلي أن خطة الفتح الإستراتيجي من أهم ركائز المناورة.



وأضاف الخبير العسكرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن القوات البحرية يمكنها البقاء في المياه لفترات طويلة لتأمين خطوط الملاحة البحرية، مشيرا إلي أن مشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة في العملية العسكرية "قادر 2020" يكشف عن تخطيط عال.



ونوه مستشار أكاديمية ناصر العسكرية إلي أن هناك تجهيز عال وإحترافي لأفرع القوات المسلحة لمناورة قادر 2020، مشيرًا إلي أن "كاموف" من أحدث الطائرات المقاتلة الهجومية التي استخدمت في المناورة.



وتعد المناورة "قادر 2020" تأكيدًاعلى قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن ، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية.





