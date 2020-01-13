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اقتصاد

اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:36 م
قطع المياه
قطع المياه
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قسم الاقتصاد
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه 6 ساعات عن مدينة القناطر الخيرية اليوم الاثنين 13-1-2020، من 10 مساء وحتى 4 فجر الثلاثاء وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات.

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وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إنه يجرى تطوير وتجديد شبكات المياه بقرى ومدن المحافظة بتكلفة 120 مليون جنيه وذلك عبر خطة تتضمن تطوير خطوط الشبكات القديمة للقضاء على الأعطال وتقليل الفاقد في الكميات المهدرة.
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