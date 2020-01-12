رئيس مجلس النواب الليبي: حكومة السراج انقلبت على شرعية ليبيا.. فيديو

أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي أن اردوغان يقوم منذ مدة طويلة بإرسال مرتزقة إلى الدولة الليبية مؤكدا أنه تم القبض عليهم حتى أمس.





وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي أن الميليشيات والمرتزقة التي ترسلهم تركيا لليبيا يأتون من تركيا ودول خارجية لكن الجيش الوطني يتصدى لهم بكل قوة.





وتابع رئيس مجلس النواب الليبي أن الاتفاق السياسى لحكومة السراج هو مؤامرة على الشعب الليبى والسعي لعودة حكم الإخوان في ليبيا.





وأشار رئيس مجلس النواب الليبي أن حكومة السراج انقلبت على شرعية الدولة الليبية مؤكدا أنهم أرادوا مقاعد بمجلس النواب واستعانوا بدول خارجية للعودة مرة أخرى.



