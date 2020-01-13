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مرأة

كيف تتخلص الأسرة من كابوس قلق الامتحانات ؟

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:28 ص
كيف تتخلص الأسره
كيف تتخلص الأسره من كابوس قلق الامتحانات ؟
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رضوى حسام
بدخول فترة امتحانات نصف العام، يبدأ بعض الأبناء في الشعور بالقلق والتوتر مما قد يؤثر على مستواهم الدراسي وتركيزهم بالمذاكرة.

قالت الدكتورة النفسية واستشارية العلاقات الاسرية وتعديل السلوك أمنية فتحي دراج، لموقع صدى البلد في تصريح خاص عن كيفية التخلص من قلق وتوتر الامتحانات في عشر خطوات فقط، وتشمل :

١-إعطاء الأبناء في ايام الامتحانات المنح الكثيرة التي تحببهم فيها

٢-زيادة المصروف الخاص

٣-طهي الطعام المحبب لهم والمفيد للذاكرة في نفس الوقت

٤-تعمد الابتسامه الدائمه في وجوههم

٥-عدم اللوم بكل اشكاله من عبارات أو لغة جسد

٦- جعل المنزل بيئة جاذبة وليست طاردة خاليه من الصراخ والصوت العالي

٧-تقديم المساعدة لهم في تحصيل ما يصعب عليهم من خلال مجموعات التقوية وغيرها (توفير المال المطلوب )

٨-التماس العذر في حالة التقصير حتى يستطيع إكمال ما هو مطلوب منه

٩-تحفيز الأبناء على الاستيقاظ مبكرا للمراجعه بالتواجد بالقرب منهم وتشجيعهم وتثمين جهودهم بالشكر والهدايا البسيطة

١٠-ربط التوفيق والتفوق بالقرب من الله والدعاء المستمر كعامل أساسي لا ينبغي تجاهله

مع الحرص على الدعاء لهم في سماعهم لذلك يجعلهم يشعرون بالطمأنينة والرضا من أنفسهم ويمدهم بالثقة المكتسبة من الأسرة
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