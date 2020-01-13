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فن

ايهاب توفيق يتصدر تويتر بعد عزاء والده.. تعرف علي رسائل الجمهور له

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:46 ص
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #ايهاب_توفيق بعد انتهاء عزاء والده الذي اقيم مساء اليوم بحضور عدد كبير من نجوم الفن والاعلام.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏مهما الواحد كبر في السن ووالده مازال موجود وعايش معاه دي في حد ذاتها أكبر نعمه من ربنا
موت ‎#الأب كسرة وحسرة للواحد فينا
الواحد من غير والده لا بيبقا ليه سند ولا ظهر تاني في الحياة من بعده 💔
الله يرحمه ويرحم والدي وأموات المسلمين جميعآ ياا رب 🙌 .

‎#ايهاب_توفيق

‏موت الاب بيكسر ! بتحس ان ضهرك اتقطم  مهما كنت كبير   ان والدك يكون عايش دى فى حد ذاتها امان ونعمه كبيره من عند ربنا موت الاب  بيخلى الشخص مش عارف يعمل ايه تفكيره بيتشل بيبقي فى دنيا تانيه مش مستوعب ايه اللي بيحصل
‎#إيهاب_توفيق
ربنا يعزي قلبك

‏بدل ما أقولك كل سنة وانت طيب دلوقت بعزيك بوفاة والدك السيد  احمد توفيق  رحمه الله واسكنه فسيح جناته ‎#إيهاب_توفيق البقاء لله

‏ربنا يصبرك على فراق الوالد  ... ألله يرحمه ويغفر له آمين 🙏 ‎#ايهاب_توفيق

‏خالص العزاء للفنان ‎#إيهاب_توفيق  جاري وصديقي  في وفاة والده.
اللهم اغفر له واسكنه فسيح جناته وصبر اهله وامنحهم الصبر والسلوان
البقاء لله .
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