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حوادث

المرور: استمرار غلق طريق السويس الصحراوي بسبب عمليات التطوير

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:01 ص
استمرار غلق طريق
استمرار غلق طريق السويس الصحراوي بسبب عمليات التطوير
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، عن استمرار اغلاق طريق السويس الصحراوي في إطار عمليات ربطه مع طريق السويس المستحدث.

وشرح بيان الادارة، ان التحويل من طريق السويس الحالي الي المستحدث يتطلب غلق الطريق الحالي مع تعديل حركة المرور الي طريق الخدمة ومنه الي المحور البديل.

وتابع البيان، ان الغلق بدء من الثلاثاء 7 يناير 2020 وينتهي 17 يناير المقبل.

وقامت الادارة برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بتكثيف التواجد المروري في التحويلة المرورية مع وضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية وتهيب بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
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