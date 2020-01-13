مباراة مجنونة.. باريس سان جيرمان يتعادل مع موناكو 3-3 في الدوري الفرنسي

انتهت مباراة فريقي باريس سان جيرمان وموناكو، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في قمة الجولة العشرين من الدوري الفرنسي.



نيمار افتتح التسجيل لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل البرتغالي جيلسون مارتينيز النتيجة لفريق الإمارة في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة رائعة من زميله الفرنسي وسام بن يدر، قبل أن يسجل بن يدر الهدف الثاني لموناكو، ليعادل بعدها بالو توريه النتيجة للبي إس جي في الدقيقة 24 بالخطأ في مرماه .



وفي الدقيقة 42 ، تحصل نادي باريس سان جيرمان على ركلة جزاء، سددها نيمار بنجاح، معلنًا عن الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ومنهيا الشوط الأول بتقدم الباريسيين .



وفي الشوط الثاني، عادل الجزائري إسلام سليماني النتيجة لموناكو في الدقيقة 70 ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي باريس سان جيرمان للنقطة 46 في المركز الأول، ورصيد نادي موناكو للنقطة 29 في المركز الثامن.