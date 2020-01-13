وسط انخفاض ملحوظ في حالات الغش.. ألسن عين شمس تواصل أعمال الامتحانات

تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس، أعمال إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ اليوم الاثنين.



وتجري الامتحانات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



ويواصل نحو ١٠٢٦٣ طالب و طالبة اعمال الامتحانات حيث انتظم العمل من جانب الإداريين القائمين بعملية المراقبة في اللجان، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس القائمين بأعمال السير و متابعة اللجان، بالتزامن مع أعمال الكنترولات.



و تشير أن الإحصائيات الي تناقص ملحوظ في عدد حالات الغش، خاصة بعد خضوع لجان الامتحانات للمراقبة الشديدة، وفق تعليمات أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، خاصة فيما يتعلق بمنع إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان نهائيًا.