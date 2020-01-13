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رياضة

فرج عامر يكشف كواليس التعاقد مع حمادة صدقي: مشى من الهلال بسبب المشاكل.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:35 ص
فرج عامر
فرج عامر
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عمرو أبوبكر
قال فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، إن حمادة صدقي، بات مدير فنيا للفريق السكندري، بشكل رسمي، بعد توقيع العقود، اليوم الأحد.

وأضاف فرج عامر، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، المذاع على قناة «صدي البلد»، إن حمادة صدقي قرر الرحيل عن الهلال السودانى، بسبب المشاكل الكثيرة التي تعرض لها خلال فترة عمله القليلة هناك.

وأوضح فرج عامر، إن العلاقة التي تربطه بحمادة صدقي، قوية للغاية، نظرا للفترة التي قضاها بين جدران النادي، وقيادته الحكيمة للفريق، مشددا أن أفضل فترات سموحة كانت تحت قيادة حمادة صدقي.

وأتم حديثه قائلا: "فور علمى برغبة حمادة صدقى فى الرحيل عن الهلال و مجيئه للقاهرة، قمت بالإتصال به، وأبدي ترحيبا كبيرا بالعمل معنا".
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