AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نرمين الفقي تتألق بفستان قصير يبرز جمال أنوثتها

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:06 ص
نرمين الفقى
نرمين الفقى
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نرمين الفقي، بإطلالة رقيقة مرتدية فستان قصير باللون الأسود، واختارت تسريحة بسيطة للشعر تتناسب مع إطلالتها مع ترك بعض الخصلات المتطايرة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية، وأحمر للشفاة.

شاركت نيرمين الفقى، فى مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخي وأحمد صيام.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية «ما يطلبه المستمعون»، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل “نصيبى وقسمتك 3”، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
نرمين الفقي تتألق بفستان قصير يبرز جمال أنوثتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيرمين الفقي تستعد للاحتفال بـ الكريسماس.. صور

خطفت الأنظار بجمالها | أول ظهور لـ ابنة عم نرمين الفقي

بنطلون قطيفة أسود.. نرمين الفقي تتألق في إطلالة ساحرة.. شاهد

شاهد.. نيرمين الفقى تهنئ جمهورها بـ 2020 على طريقتها الخاصة

بإطلالة أنيقة.. نرمين الفقي تشعل إنستجرام

شاهد.. نيرمين الفقي تقع في غرام دولفين

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يكشف موقف الزمالك النهائى من خوض السوبر الأفريقي.. فيديو

موقف مؤثر من حسين الجسمي في عزاء والد إيهاب توفيق ..صور

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الخلاف بين 3 آراء للفقهاء.. فيديو

ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة ؟.. 15 مشهدا يتكرر كل ليلة ويغفله الإنس والجن

خاص.. فرجاني ساسي يرحل عن الزمالك إلى السعودية في هذا الموعد.. تفاصيل

لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد