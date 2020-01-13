نرمين الفقي تتألق بفستان قصير يبرز جمال أنوثتها

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت نرمين الفقي، بإطلالة رقيقة مرتدية فستان قصير باللون الأسود، واختارت تسريحة بسيطة للشعر تتناسب مع إطلالتها مع ترك بعض الخصلات المتطايرة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية، وأحمر للشفاة.



شاركت نيرمين الفقى، فى مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخي وأحمد صيام.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية «ما يطلبه المستمعون»، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".



حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل “نصيبى وقسمتك 3”، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.