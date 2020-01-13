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فن

سيف مجدي يستعد لطرح فيديو كليب أعراض ما بعد الفراق

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:04 ص
سيف مجدي
سيف مجدي
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آيه عاطف
يستعد الفنان الشاب سيف مجدي، لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل إسم "أعراض ما بعد الفراق"، خلال الايام القليلة القادمة.

وتقول كلمات الأغنية: "أعراض ما بعد الفراق .. ملهاش دوا ملهاش شفا .. كل اللي احنا بنيناه وسنين اتمنناه .. بإدينا هدناه دلوقتي ليه .. سيبنا بعض ليه ؟".

أغنية "أعراض ما بعد الفراق" كلمات شادي نور، وألحان محمد ودود، وتوزيع أماديو، وهندسة صوت هاني محروس، وإنتاج : NJ Music.

يذكر أن طرح سيف مجدي مؤخرًا فيديو كليب اغنية: "افتح يا سمسم".
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