تحذير من الأرصاد بخصوص طقس اليوم | اعرف التفاصيل ودرجات الحرارة



أكدت هيئة الأرصاد الجوية على استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الإثنين، والتي تصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.



كما توقع الخبراء ، أن يكون هناك شبورة مائية، صباح اليوم الإثنين، على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق والطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.



أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر اليوم الاثنين:



القاهرة 19/11

الإسكندرية 19/11

بورسعيد 17/10

رفح 17/8

نويبع 21/14

كاترين 14/2

شرم الشيخ 23/13

بني سويف 19/8

الأقصر 22/5

قنا 19/5

أسوان 23/6

الوادي الجديد 22/6

حلايب 18/16