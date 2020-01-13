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أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على اجتماع حفتر والسراج في موسكو

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنه تم اليوم الاثنين اجراء اتصالات ليبية بين القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "سبوتنيك": "تعقد الاتصالات بين الأطراف الليبية اليوم في موسكو ومن المتوقع أن يشارك السراج وحفتر وممثلو الأطراف الليبية الأخرى في هذه الاتصالات".

وجاء ذلك بعد تأكيد المصادر الروسية أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سيصل إلى العاصمة الروسية موسكو في اليوم ذاته.

ولم يستبعد رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا ليف دينجوف، أن يجري الطرفان محادثات تركز في جوهرها على شروط مواصلة جهود التسوية في ليبيا.

وقال دينجوف إن "المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".
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