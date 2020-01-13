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أخبار العالم

بومبيو يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي جهود بلديهما بالعراق ومواجهة إيران

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:36 ص
مايكل بومبيو وزير
مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي
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أ ش أ
بحث مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أمس الأحد هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الجهود التي تبذلهما كل من الولايات المتحدة وفرنسا في العراق.

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا كذلك في الاتصال الهاتفي مواصلة التعاون بين البلدين في مواجهة الأنشطة الخبيثة لإيران في المنطقة.

وأضافت أن الجانبين أكدا مجددا على أن الغرض من وجود قوات التحالف في العراق هو محاربة تنظيم داعش الإرهابي وهو ما تقوم به هذه القوات.
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