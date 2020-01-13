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مرأة

بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:00 م
درة
درة
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هاجر هانئ
تحتفل الفنانة التونسية درة، اليوم الاثنين، بعيد ميلادها الـ40، واستطاعت درة أن تبهر متابعيها وجمهورها بتسريحات الشعر البسيطة والناعمة التي تظهر بها.

وتعتمد درة في إطلالاتها على تسريحات شعر شبابية وناعمة، وفي الوقت نفسه تواكب أحدث صيحات الشعر، ما جعلها محط أنظار جمهورها.

واستطاعت الفنانة التونسية درة أيضا بجمال تسريحات شعرها أن تجذب انتباه الجمهور، فهي كل فترة تطل على متابعيها بلوك وتسريحة لشعرها، حرصًا منها على التنوع.

وتألقت درة في بعض الأحيان بالشعر الناعم الانسيابي المموج، كما اعتمدت في بعض الأحيان على وجود الغرة، ما كشف عن جمال وجهها وملامحها الجذابة.
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
بسيطة وناعمة.. شاهد أبرز تسريحات شعر درة في عيد ميلادها
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