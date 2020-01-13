AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

فى شحنة تفاح..إحباط دخول 630 كيلو حشيش سورى عبر شرق بورسعيد

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
نجح رجال الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد برئاسة محمد محمود حنفى مدير عام جمرك شرق بورسعيد بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى من إحباط تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته او تصديره أو إستيراده أو تداوله طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته بالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

بناء على إخبارية مقدمة من الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائي بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم TRIU8502203 قادمة من سوريا لميناء شرق بورسعيد بإسم شركة ا . ح للإستيراد والتصدير ومشمولها مستنديا عبارة عن 1269 عبوة من لدائن (سبت) تفاح .

وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صلاح السيد بدوي لمعاينة المشمولين فتبين وجود 3060 قطعة ( فرش) بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بوزن قائم 630 كجم مخبأة بداخل 50 عبوات من لدائن ( سبت ) أسفل ثمار التفاح بفاصل ورقي من الأجناب ومن أعلى ومحاطة بثمار التفاح من كل جانب داخل أكياس من الإدارة والقماش ومغلفة بفرخ كربون ولاصق .

قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .
فى شحنة تفاح..إحباط دخول 630 كيلو حشيش سورى عبر شرق بورسعيد
فى شحنة تفاح..إحباط دخول 630 كيلو حشيش سورى عبر شرق بورسعيد
فى شحنة تفاح..إحباط دخول 630 كيلو حشيش سورى عبر شرق بورسعيد
فى شحنة تفاح..إحباط دخول 630 كيلو حشيش سورى عبر شرق بورسعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة 175 مليون جنيه.. إحباط تهريب 3 أطنان حشيش بحوزة عصابة دولية

بـ حاوية تفاح بميناء شرق التفريعة | مكافحة المخدرات تحبط تهريب وترويج 3 أطنان حشيش وأكثر من 33 ألف قرص كبتاجون | ومصرع عنصر إجرامى شديدة الخطورة وضبط متهمين

يديران 18 قناة إباحية | سقوط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية.. سقوق تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أموال أصحاب معاشات تكافل وكرامة بأسيوط

إحباط تهريب 3 أطنان حشيش و33 ألف قرص مخدر داخل شحنة تفاح.. فيديو

الداخلية فى يوم.. بـ 13 مليون جنيه.. إحباط تهريب ألعاب نارية وأدوية وكاميرات مراقبة عبر ميناء الدخيلة .. ضبط تشكيل عصابى لترويج الهيروين بشبين القناطر

ترشيحاتنا

بسبب نانسي عجرم وأصالة .. نسرين طافش مطلوبة على جوجل

ماكرون: يجب وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل فوري

لو كارت شحن عداد الكهرباء ضاع.. خطوات الحصول عليه فى 24 ساعة

وزير النقل: لن أترك الطريق الدائري يقهرني.. يتصدر نشرة صباح البلد

تضحية فالفيردي لإنقاذ ريال مدريد.. أبرز مشاهد تتويج الملكي بالسوبر الإسباني

تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم | اعرف التفاصيل ودرجات الحرارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لائحة الفائزين في حفل Critics choice awards..صور

شاهد.. مسافر يحاول اقتحام قمرة قيادة طائرة ويثير فوضى

زيرو جمارك.. اسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور