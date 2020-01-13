فى شحنة تفاح..إحباط دخول 630 كيلو حشيش سورى عبر شرق بورسعيد

نجح رجال الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد برئاسة محمد محمود حنفى مدير عام جمرك شرق بورسعيد بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى من إحباط تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته او تصديره أو إستيراده أو تداوله طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته بالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.



بناء على إخبارية مقدمة من الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائي بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم TRIU8502203 قادمة من سوريا لميناء شرق بورسعيد بإسم شركة ا . ح للإستيراد والتصدير ومشمولها مستنديا عبارة عن 1269 عبوة من لدائن (سبت) تفاح .



وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صلاح السيد بدوي لمعاينة المشمولين فتبين وجود 3060 قطعة ( فرش) بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بوزن قائم 630 كجم مخبأة بداخل 50 عبوات من لدائن ( سبت ) أسفل ثمار التفاح بفاصل ورقي من الأجناب ومن أعلى ومحاطة بثمار التفاح من كل جانب داخل أكياس من الإدارة والقماش ومغلفة بفرخ كربون ولاصق .



قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .

