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رياضة

فيفا يطالب اللجنة الخماسية بزيادة عدد مقاعد المرأة في الانتخابات الجديدة

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:22 ص
فيفا
فيفا
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منتصر الرفاعى
طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مسئولي اللجنة الخماسية المكلفين بإدارة اتحاد الكرة المصري بضرورة تفعيل دور المرأة فى الإنتخابات المقبلة للجبلاية.

واقترحت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم على أعضاء اللجنة الخماسية أن يتضمن المجلس الجديد للجبلاية الذي سيتم انتخابه في أغسطس وسبتمبر المقبلين 3 سيدات في حالة الاستقرار على تشكيلة من 11 عضوا وفي حالة تقليص المجلس إلى 9 أعضاء فيجب أن يضم سيدتان اذا أصبح 7 أعضاء يتضمن سيدة.

واستقرت اللجنة الخماسية على أن يكون عدد المجلس الجديد 9 بينهم سيدتان على أن يتم التصويت على هذا المقترح فى الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة.

ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية ، فى الوقت الذى اقترحت فيها مسئولة الفيفا زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم .. وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للجبلاية فى الاجتماع المقبل للتصويت عليه.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على الدعوة لجمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى، باعتبارها من أهم الملفات التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.
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