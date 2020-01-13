بعد وفاة والد إيهاب توفيق.. خبير السلامة: سبقه إبراهيم الفقى بنفس الطريقة.. تفاصيل





لافتًا إلى أنه يجب الاهتمام بالسلامة المنزلية او السلامة الإنشائية، مؤكدًا ان اى حالة وفاة سواء اختناق او حريق او ماس كهربائى يكون نتيجة لعدم مراعاة السلامة.



وأضاف خبير السلامة والصحة المهنية خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أنه يجب عند شراء اى جهاز كهربائى التأكد من وجود شهادة الجودة ومعرفة بلد المنتج والتأكد من وجود شهادة جودة ومعرفة مصنع الإنشاء.



وتابع أنه يجب ان تكون الاجهزة الكهربائية تتبع مصنعا معروفا ولها مراكز صيانة منتشرة فى المحافظات، مشيرًا إلى أنه يجب التأكد من سلامة المنتج سواء كان مدفأة كهربائية ام لا.



وأشار إلى أن والد الفنان إيهاب توفيق ليست أول حالة تتوفى نتيجة لاستخدام المدفأة، ولكن الدكتور إبراهيم الفقى، خبير التنمية البشرية المعروف، توفى بنفس الطريقة ايضًا حيث اشتعل الحريق فى منزله.



ونصح بضرورة ابتعاد المدفأة عن الأسرّة والستائر والمفروشات، كما حذر من استخدام " الراكية" للتدفئة، حيث انها تسبب الوفاة نتيجة لاستنشاق الغاز المسرب وثانى اكسيد الكربون.



وأوضح أن سخان الشمع المستخدم للتدفئة له نوعان نوع آمن ونوع غير آمن، مؤكدًا أن النوع الآمن منه يطفأ فور ملامسة المياه له، أو انقلابه على وجهه، مؤكدًا أن الجهات الرقابية لابد من ان تتدخل لمنع المدفآت الخطيرة من الأسواق.



قال الدكتور طلعت بهلول، خبير السلامة والصحة المهنية، إن هناك قواعد عامة يجب اتباعها لحماية أنفسنا فور شراء الاجهزة الكهربائية.