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محافظات

إزالة 64 حالة تعد بشارع الطراد بمغاغة فى المنيا

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تواصل الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، جهودها في إزالة ورفع كافة حالات الإشغال والتعديات على حرم الطريق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، والذي شدد على تكثيف حملات رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة السير أمام المارة من المركبات والمواطنين.

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قال اللواء إيهاب زهني رئيس المركز، إنه تم إزالة 64 حالة تعد بشارع الطراد بالتعاون مع الجهات المعنية وباستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال إعادة تأهيل ورصف الشارع ورفع كفاءته.
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