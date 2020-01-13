إزالة 64 حالة تعد بشارع الطراد بمغاغة فى المنيا









قال اللواء إيهاب زهني رئيس المركز، إنه تم إزالة 64 حالة تعد بشارع الطراد بالتعاون مع الجهات المعنية وباستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال إعادة تأهيل ورصف الشارع ورفع كفاءته. إقرأ ايضا: محافظ الدقهلية: صرف 2 مليون و656 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية خلال 2019 قال اللواء إيهاب زهني رئيس المركز، إنه تم إزالة 64 حالة تعد بشارع الطراد بالتعاون مع الجهات المعنية وباستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال إعادة تأهيل ورصف الشارع ورفع كفاءته.

تواصل الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، جهودها في إزالة ورفع كافة حالات الإشغال والتعديات على حرم الطريق.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، والذي شدد على تكثيف حملات رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة السير أمام المارة من المركبات والمواطنين.