استدعت السفير.. بيان شديد اللهجة من بريطانيا لإيران

أبلغت المملكة المتحدة اعتراضاتها لطهران على المسلك الذي تتبعه في التصعيد مع الدول، والذي تمثل في قيامها باعتقال السفير البريطاني على خلفية تواجده ضمن المتظاهرين في شوارع طهران، اعتراَضًا على إسقاط الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية ومقتل كل ما فيها، في فشلٍ واضح للقدرة العسكرية الإيرانية في إصابة الأهداف وتحديد هويتها.



وقال المتحدث "استدعينا السفير الإيراني إلى مقر وزارة الخارجية اليوم لإبداء اعتراضاتنا على اعتقال سفيرنا في طهران".



أضاف المتحدث: اعتقال إيران لسفيرنا في طهران انتهاك غير مقبول لاتفاق فيينا ويجب التحقيق به وضمان عدم تكرار الحادثة.



وتابع: ملتزمون بالاتفاق النووي لأنه الخيار الوحيد الذي يمنع إيران من الوصول للسلاح النووي حاليا.

