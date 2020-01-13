AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استدعت السفير.. بيان شديد اللهجة من بريطانيا لإيران

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:18 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
أبلغت المملكة المتحدة اعتراضاتها لطهران على المسلك الذي تتبعه في التصعيد مع الدول، والذي تمثل في قيامها باعتقال السفير البريطاني على خلفية تواجده ضمن المتظاهرين في شوارع طهران، اعتراَضًا على إسقاط الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية ومقتل كل ما فيها، في فشلٍ واضح للقدرة العسكرية الإيرانية في إصابة الأهداف وتحديد هويتها.

وقال المتحدث "استدعينا السفير الإيراني إلى مقر وزارة الخارجية اليوم لإبداء اعتراضاتنا على اعتقال سفيرنا في طهران".

أضاف المتحدث: اعتقال إيران لسفيرنا في طهران انتهاك غير مقبول لاتفاق فيينا ويجب التحقيق به وضمان عدم تكرار الحادثة.

وتابع: ملتزمون بالاتفاق النووي لأنه الخيار الوحيد الذي يمنع إيران من الوصول للسلاح النووي حاليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخارجية الروسية: نأمل في إجراء مناقشات مثمرة في الاجتماع الأممي حول الاتفاق النووي الإيراني

تأزم الموقف الأوروبى تجاه النووي الإيراني بعد انضمام دول لآلية انسكتس

باريس تستدعي سفير طهران للاحتجاج على اعتقال عالمين فرنسيين في إيران

مؤتمر معارضي طهران.. إيران تستدعي سفير الكويت

الأمن الإيراني: احتجاز السفير البريطاني لحضوره تجمعا غير قانوني

تحذيرات بريطانية شديدة اللهجة لإيران بعد واقعة احتجاز السفير

ترشيحاتنا

تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول العدس

إحالة حسام غالى إلى التحقيق باتحاد الكرة وعقوبات قوية فى انتظاره

يكذّب الفنانة اللبنانية .. 13 سؤالا من محامي قتيل زوج نانسي عجرم تقلب موازين القضية

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

حفل زفاف فى العناية المركزة.. شاهد

أخبار الرياضة ليلا..شرط مهاجم الأهلي الجديد .. موقف الزمالك من السوبر الإفريقي.. شاكيرا ترفض الزواج من بيكيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلغاء الجمارك 2020.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

المتحف الكبير يستقبل 202 قطعة آثار قادمة من التحرير والهرم.. صور

تعرف على السعر الخيالى لـ بورش 911 تيربو S.. صور