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ثقافة

الزيات تطرح كتاب يوميات الحاجة لـ ولاء عادل

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، كتاب "يوميات الحاجة"، للكاتبة ولاء عادل، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

الكتاب مقسم إلى 3 أجزاء، الجزء الأول يضم: "قصة سارة والحلقات اللي كتبتها على صفحتها الشخصية على فيس بوك".

أما الجزء الثانى: "مناسك الحج كيفية الحج"، أما الجزء الثالث: "من لم يستطع الحج، وكيفية استغلاله العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة، وماذا يفعل بها".

من ناحية أخرى أطلقت دار الزيات مبادرة بعنوان "معًا لثقافة وطن"، والتي تدور حول طرحها في أيام المعرض مجموعة من الكتب بأسعار رمزية.

وتقوم الدار خلال أيام المعرض بوضع ما يقرب من 10 كتب في شنطة واحدة بيعها جميعًا بـ 10 جنيهات، وذلك لدفع القراء على اقتناء الكتب، ورفع الوعي، ومواجهة وزيادة المعرفة، لمواجهة الأفكار الظلامية.
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