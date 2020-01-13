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أخبار البلد

الأزهر يهنئ السلطان هيثم بن طارق لتوليه مقاليد الحكم سلطانًا لعُمان

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:29 م
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
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القسم الديني
تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بأخلص التهاني إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطانًا لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعرب الأزهر عن بالغ تقديره لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبًا، مشيدًا بالعلاقة الوثيقة التي تجمع بين الأزهر الشريف وسلطنة عمان، والتي تعد جزءًا من أواصر الأخوة والمودة، متنمنيًا لجلالته التوفيق في استكمال جهود ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له -بإذن الله- السلطان قابوس بن سعيد.

ودعا الأزهر الشريف المولى-عزّ وجلّ- أن يحفظَ السلطنة وقيادتَها الحكيمة وشعبَها الشقيق، وأن يَمُنَّ عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.
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