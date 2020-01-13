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تعليم

إجراء ٢٢ مقابلة للمتقدمين لمنصب مديرى الإدارات بجامعة المنوفية

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:41 م
مقابلات المتقدمين
مقابلات المتقدمين
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محمد امين
بدأت اللجنة العليا في إجراء مقابلات للمتقدمين للندب على وظيفة مدير إدارة بمختلف كليات وإدارات جامعة المنوفية، أعمالها اليوم.

وترأس اللجنة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وعضوية نائبى رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور شوقى الصباغ عميد التجارة. 

وأجريت اليوم مقابلات لـ٢٢ من المتقدمين للندب على وظيفة مديرى إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى وإدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة. 

الجدير بالذكر أن اللجنة سوف تستمر في المقابلات لمدة أربع أيام من بدءا من اليوم علي أن تنهي عملها يوم الخميس القادم.
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