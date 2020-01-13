رئيس البرلمان: لا نصفي شركات قطاع الأعمال وتوجد أزمة تستوجب التدخل

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: نحن لا نصفي شركات القطاع العام على الإطلاق، ولكن ما نقوم به إعادة هيكلة هذه الشركات لمواجهة الخسائر.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة قرار الإذن لوزير المالية بضمان قرض لصالح تطوير شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام.



وتابع علي عبد العال: "مفيش بيع لأراضي شركات قطاع الأعمال العام"، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقية في القطاع العام لا تخفى على أحد تستوجب التدخل والحل.



وأوضح عبد العال، أن مصر لجأت في وقت سابق إلى الخصخصة وفشلت، وما يتم الآن إعادة هيكلة للشركات، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على أكثر من قانون يقضي بضمان وزير المالية في اتفاقيات قروض إعادة هيكلة الشركات.



ودعا علي عبد العال، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس هشام توفيق، بالحضور للمجلس لعرض خطته في كيفية إعادة هيكلة هذه الشركات وتعظيم الاستفادة مها.



وجاء تعقيب على عبد العال، على ما حذر منه النائب هيثم الحريري، وعدد من نواب البرلمان في أن هذه الاتفاقيات تؤدي إلى بيع القطاع العام.

