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اقتصاد

تراجع أسهم شركة رينو بفعل مخاوف جديدة من احتمال انفصالها عن نيسان

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:34 م
وكالات

بلغت أسهم شركة رينو أدنى مستوياتها في 6 سنوات اليوم الاثنين بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن نيسان تسرع العمل على تخطيط سري للطوارئ تحسبا لانفصال محتمل عن شركة صناعة السيارات الفرنسية، في أحدث مؤشر على أن سقوط الرئيس
السابق لنيسان كارلوس غصن يكدر التحالف القائم بين الشركتين منذ 20 عامًا.

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز ، نقلا عن عدة مصادر بأن الخطط تشمل الاستعداد لانفصال كامل لأنشطة الهندسة والتصنيع، وأيضا تغييرا لمجلس إدارة نيسان.

وأضافت الصحيفة أن الشركة عكفت على تسريع العمل على خطة الطوارئ منذ الهروب الدرامي لغصن، الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان، من اليابان في أواخر ديسمبر.

ويعاني التحالف من اضطراب في إدارته منذ اعتقال غصن في طوكيو في نوفمبر تشرين الثاني 2018 بتهم ارتكاب جرائم مالية، وهي تهم ينفيها غصن. وكان ينتظر المحاكمة في اليابان عندما فر إلى لبنان.
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