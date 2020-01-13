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رياضة

الإهانة مرفوضة وبيننا شكوى.. حمادة صدقي يفتح النار على رئيس الهلال السوداني

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:03 م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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ياسمين تيسير
فتح حمادة صدقي المدير الفني السابق لـ الهلال السوداني وسموحة الحالي النار على رئيس ناديه السابق عقب هجومه عليه بسبب رحيله المفاجئ.

وكتب حمادة صدقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : "ارفض رفضا تاما إهانه رئيس الهلال ارفض اتهامه لي بالهروب ... واوضح عدم احترافية نادي الهلال في التعامل معي منذ أول يوم من حيث تفاصيل العقد وصلاحيات اختيار لاعبين وتجديد عقود للاعبين ...ومماطله في كل شىء حتي في وجود اعضاء المجلس "

وأضاف : " الكلمه الاخيره تكون من دكتور رئيس الذي لا يأتي ابدا ، غضب من اللاعبين حاولت امتصاصه مع انها امور جوهرية مثل تجديد العقود المنتهية وحوافز الماتشات رغم فوزنا على النجم "

وتابع : "ما بيني وبين جماهير الهلال كل ود وحب واتمني لهم التوفيق والبطولات "

وأكمل :" ما بيني وبين الدكتور رئيس شكوى اتقدم بها للاخلال ببنود عقدي ..وعلى الدكتور مراجعة تاريخي قبل المداخلات التلفيزيونية "

وأعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تعيين حمادة صدقي، مديرا فنيا لفريق سموحة خلفا لحسام حسن.

ويتولى أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب الوطني السابق، قيادة حراس مرمى نادي سموحة ضمن الجهاز المعاون الجديد للفريق بقيادة حمادة صدقي.

وقرر التوأم حسام وإبراهيم حسن والجهاز المعاون بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، التقدم باستقالتهما من القيادة الفنية للفريق عقب الخسارة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-3 في الدوري الممتاز.

وأبلغ التوأم "حسن" اعتذار الجهاز الفني للمهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ووجها له الشكر على الفترة الماضية.
الإهانة مرفوضة وبيننا شكوى.. حمادة صدقي يفتح النار على رئيس الهلال السوداني
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