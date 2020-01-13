«احتيال» يكشف جرائم جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"فيلمًا وثائقيًا بعنوان "احتيال"، يكشف عن الحركات المسلحة التي خرجت من جماعة الإخوان الإرهابية وما قامت به من جرائم في حق الانسانية وحقوق العالم كله، ورفعت السلاح ضد الشعب المصرى، وكذلك تاريخ تلك الجماعات فى اغتيال شخصيات سياسية وقضائية، حيث بدأ الفيلم بعملية اغتيال الإخوان للمستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، عبر استهدافه بسيارة مفخخة، كما عرض الفيلم أبرز العمليات الإرهابية التى تبنتها مليشيات الإخوان الإرهابية.



وأنتجته شركة إعلام المصريين، ويعرض الفيلم كل تلك الخبايا والأسرار في 45 دقيقة، ومن أبرز المتحدثين فى الفيلم حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، العميد خالد عكاشة عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكي.



وتضمن الفيلم الوثائقى أيضا الاستعانة بخبراء فى الإسلام السياسى، وخبراء أمنيين يكشفون كيف تلجأ الإخوان وحركاتها المسلحة فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد المصريين، لافتين إلى أن الجماعة تستخدم سلاح الإرهاب ضد الشعب المصرى، واستعرض الفيلم الوثائقى، تاريخ حركتى "حسم ولواء الثورة" اللتين أعلنتا فى عدة بيانات لهما عن تنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة.



وكانت قناة إكسترا نيوز، أعدت تقريرا حول تاريخ جرائم جماعة الإخوان، مؤكدة أن جماعة الإخوان الإرهابية طالما راهنت على أن يتم محوه من ذاكرة المصريين ما اقترفته أيديهم من جرائم طالت الدولة المصرية بجميع مؤسساتها حكومة وشعبا خدمة لأغراضها.



وأوضحت أن الاغتيالات السياسية كانت دائما لغة الجماعة الإرهابية فى إنهاء الخصومة، كذلك فعلت منذ عقود مع رئيس الوزراء فى عهد الملك فاروق داخل البرلمان المصري وهو أحمد باشا ماهر ، حيث حولت الإخوان مجلس الشعب إلى ساحة إعدام عام 1945.

