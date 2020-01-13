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حوادث

شاهد.. الأموال العامة تضبط المتهم الهارب فى واقعة الإستيلاء على 9 مليون جنيه من حساب بنكى

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:24 م
ضبط المتهم الهارب
ضبط المتهم الهارب فى واقعة الإستيلاء على 9 مليون جنيه
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محمد صبري - رامى المهدي
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المتهم الهارب فى واقعة الإستيلاء على قرابة (9 مليون جنيه) من حساب إحدى شركات المقاولات والتوريدات العمومية بأحد البنوك بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة "، وضبط (عدد "4" من مرتكبى الواقعة) وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.


فقد توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى إضطلاع (ملاحظ فنى بالمعاش – مقيم بعين شمس بالقاهرة) بالإشتراك مع باقى المتهمين المضبوطين فى إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى أفراد التشكيل السابق ضبطهم، وأنه تحصل على مبلغ مالى قدره (مليون وسبعمائة ألف جنيه) من قيمة المبلغ المستولى عليه من حساب الشركة، وقيامه بشراء شقة سكنية بمحافظة القاهرة بمبلغ (أربعمائة ألف جنيه)، وإستثمار مبلغ قدره (ثمانمائة وخمسون ألف جنيه) لدى (تاجر ألعاب أطفال بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة – سبق إتهامه فى إحدى الجنايات، ومحبوس حاليًا بـ سجن الصف المركزى على ذمة قضية "تزوير")، والذى تحصل على مبلغ (مليون وستمائة وستة وستون ألف جنيه) نصيبه فى ذات الواقعة، نظير إشتراكه مع باقى المتهمين فى تزوير بطاقة الرقم القومى الخاصة بمحاسب الشركة، والتى تم إستخدامها فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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