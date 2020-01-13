التعمير والإسكان يدعم معامل الهندسة المدنية بجامعة النيل

قام حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية بافتتاح مجمع معامل الهندسة المدنية والبنية التحتية بكلية الهندسة- جامعة النيل والذي قام البنك بتمويله بتكلفة إجمالية بلغت ٥،١٨٩،٠٠٠ جنيه حيث قامت الإدارة العامة للمسئولية المجتمعية بالبنك بتقديم الدعم والإشراف علي كافة مراحل تنفيذه ، إيمانا من البنك بأهمية توفير فرص التعليم المتميز للطلاب وحصولهم على مستوى تعليمي يضاهي ما تقدمه الجامعات العالمية للعمل بمجالات البحث العلمي .
أكد حسن غانم على أن التعاون بين بنك التعمير والإسكان مستمر منذ ثلاث سنوات في إطار المبادرات المجتمعية التي يرعاها البنك حيث بلغ حجم التمويلات المقدمة للجامعة ١٢ مليون جنيه فقد ساهم البنك في دعم البنية الأساسية لكلية الهندسة لتطوير المباني وتشطيب بعض الأجنحة وإنشاء المعامل وخاصة قسم الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية بالإضافة إلي الهندسة المدنية والبنية التحتية.
وأشار أن البنك قدم عدد ٤ منح دراسية باسم " منحة بنك التعمير والاسكان " على مدار ٤ سنوات بمعدل طالب واحد من كلية الهندسة لكل عام دراسي وتستمر المنحة طوال سنوات دراسته بشرط الاستمرار في تقدمه الدراسيوتمتد أوجه التعاون إلي المشاركة في مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي من خلال إنشاء حاضنة ابتكار مواد التشييد والبناء وذلك في إطار توجه الدولة لدعم وتشجيع ريادة الأعمال.
وأضاف غانم أن اهتمام البنك بجامعة النيل كونها جامعة بحثية لا ربحية وتعد أول جامعة بحثية في مصر بالقرن ٢١ تقدم عددا من التخصصات التي تحتاج إليها الدولة لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة الإنتاجية.
و يخصص البنك ٧٥% من حجم الدعم المقدم للمسئولية المجتمعية لقطاعي التعليم والصحة .
وأشاد طارق خليل بدور بنك التعمير والإسكان في دعم العملية التعليمية في عدة مجالات مختلفة وأن البنك أصبح شريكا استراتيجيا ومحوريا لجامعة النيل .
وأضاف بأن المعامل التي قام البنك بتمويل إنشائها تضم معامل المساحة؛ الخرسانة، ميكانيكا التربة، الأسفلت والنقل، الهندسة البيئية وماكينة تحميل المنشآت.
أكد حسن غانم على أن التعاون بين بنك التعمير والإسكان مستمر منذ ثلاث سنوات في إطار المبادرات المجتمعية التي يرعاها البنك حيث بلغ حجم التمويلات المقدمة للجامعة ١٢ مليون جنيه فقد ساهم البنك في دعم البنية الأساسية لكلية الهندسة لتطوير المباني وتشطيب بعض الأجنحة وإنشاء المعامل وخاصة قسم الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية بالإضافة إلي الهندسة المدنية والبنية التحتية.
وأشار أن البنك قدم عدد ٤ منح دراسية باسم " منحة بنك التعمير والاسكان " على مدار ٤ سنوات بمعدل طالب واحد من كلية الهندسة لكل عام دراسي وتستمر المنحة طوال سنوات دراسته بشرط الاستمرار في تقدمه الدراسيوتمتد أوجه التعاون إلي المشاركة في مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي من خلال إنشاء حاضنة ابتكار مواد التشييد والبناء وذلك في إطار توجه الدولة لدعم وتشجيع ريادة الأعمال.
وأضاف غانم أن اهتمام البنك بجامعة النيل كونها جامعة بحثية لا ربحية وتعد أول جامعة بحثية في مصر بالقرن ٢١ تقدم عددا من التخصصات التي تحتاج إليها الدولة لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة الإنتاجية.
و يخصص البنك ٧٥% من حجم الدعم المقدم للمسئولية المجتمعية لقطاعي التعليم والصحة .
وأشاد طارق خليل بدور بنك التعمير والإسكان في دعم العملية التعليمية في عدة مجالات مختلفة وأن البنك أصبح شريكا استراتيجيا ومحوريا لجامعة النيل .
وأضاف بأن المعامل التي قام البنك بتمويل إنشائها تضم معامل المساحة؛ الخرسانة، ميكانيكا التربة، الأسفلت والنقل، الهندسة البيئية وماكينة تحميل المنشآت.