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مرأة

لن تصدقي .. ماذا تفعل القرفة عند إضافتها للمكياج

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:56 م
لن تصدقي .. ماذا
لن تصدقي .. ماذا تفعل القرفة عند إضافتها للمكياج
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اسماء محمد
تلجأ الكثير من السيدات لاستخدام أدوات المكياج " الميك آب " للحصول على إطلالة أجمل وأكثر جاذبية، لكن معنى ومفهوم الجمال يتغير من آن لآخر.

قديما كانت ترغب جميع النساء في الحصول على بشرة أكثر إشراقا وبياضا لكن حاليا تغيرت هذه النظرة وتغير مفهوم الجمال حيث أصبح للبشرة البرونزية عددا كبيرا من المعجبين.

وذكر موقع "boldsky" أن حيل المكياج تساعد بشكل كبير فى الحصول على نتائج مضمونة للبشرة البرونزية أو الذهبية والبعض منها سهل ويمكن تجربته فى المنزل ومن بينها القرفة المطحونة.

قومي بأخذ القليل من مسحوق القرفة وضيفيه إلى كريم الأساس أو البودرة السائبة وقلبيها جيدا، وضع هذا الأساس على الوجه للحصول على لمسة متوهجة، يناسب جميع النساء باستثناء صاحبات البشرة الحساسة.

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