غياب مؤثر.. صدمة قوية للجونة قبل مواجهة الزمالك فى الدورى.. تفاصيل

غادر أحمد حمدي، صانع ألعاب نادي الجونة، مران الفريق مساء اليوم، الاثنين، بعد تعرضه لإصابة عضلية منعته من استكمال التدريب.



ورفض الجهاز الطبي لنادي الجونة عودة حمدي للمران انتظارا لتحديد مدى الإصابة وفترة الغياب.



وبدأ البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للجونة، تجهيز بدلاء حمدي لتعويض غيابه غدا، الثلاثاء، أمام الزمالك في الدوري الممتاز.