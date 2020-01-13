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رياضة

رئيس الإنتاج: مواجهة الأهلي مبكرا أثرت علينا فى مشوار الدوري

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:37 م
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
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محمد رشاد
يرى أشرف عامر رئيس مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي إن مواجهة فريقه مبكرا في الدوري أمام الأهلي أثرت عليه، وذلك على أثر تعادل فريقه أمام وادي دجلة إيجابيا بنتيجة 1-1 فى الدوري .

وصرح عامر عبر إذاعة الشباب والرياضة "أنهينا الدور الأول من الموسم الماضي في المركز الثالث، وتراجعت النتائج في الدور الثاني، و حظنا أننا واجهنا الأهلي مبكرا هذا الموسم وخسرنا بنتيجة كبيرة، ثم تعرضنا لخسارة خاطفة أمام المقاولون العرب، وتعثرنا أمام بيراميدز".


وعن التعادل مع وادي دجلة اليوم في الجولة 13 من بطولة الدوري، أشار "كنا الأفضل والأقرب للفوز، المباراة كانت في أيدينا، لذا عقدت جلسة مع اللاعبين للتنبيه على ضرورة استغلال أنصاف الفرص".

وواصل أشرف عامر "لولا عدم التوفيق وإضاعة الفرص السهلة، لقفز الفريق للمركز الخامس، كلي ثقة في اللاعبين والجهاز الفني، وأن القادم سيكون أفضل".

وأتم تصريحاته بالحديث عن صفقات الشتاء، مشيرا "تعاقدنا مع أحمد علي ظهير أيمن الجونة، وهناك اتجاه لضم لاعب وسط أو قلب دفاع".


ووصل الإنتاج الحربي للنقطة 18 في المركز السادس بالتساوي مع حرس الحدود وسموحة، ولم يخسر الإنتاج منذ الـ 21 من شهر أكتوبر الماضي بعدما سقط أمام بيراميدز.

بعد السقوط أمام بيراميدز، لعب الإنتاج الحربي 8 مباريات ولم يخسر. تعادل 6 مرات وخسر مرتين.
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الدوري المصري.. وادي دجلة يتعادل مع الإنتاج الحربي 1-1

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