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أخبار العالم

مواجهات بين الجيش ومحتجين في لبنان.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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عرفه البنداري
تداول نشطاء لبنانيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو قالوا إنها توثق المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن اللبنانية.

وتداول الناشطون هاشتاجات مثل #لبنان #لبنان_ينتقض #الجديد #لبنان_يثور و #راجعين_نازلين.

ورفع المتظاهرون اللبنانيون شعارات مناهضة للفساد وغلو المعيشة وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى انتقادات للوضع السياسي في البلاد.



وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المتظاهرين قطعوا معظم الطرقات الداخلية في مدينة #صيدا.

وأوضحت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن عددا من المحتجين تجمعوا عند جسر الرينغ تمهيدا لإقفال الطريق. وأكد المحتجون أن "لا رجوع إلى الوراء في موضوع تحركاتهم، لأن السلطة لم تستمع لمطالبهم حتى الآن، والتصعيد هو الحل الأنجح معها".


وأشارت إلى أن مسيرة راجلة مكونة من عشرات الشبان المحتجين، انطلقت من ساحة ايليا و جابت شوارع مدينة صيدا، وسط هتافات تدعو للنزول إلى الشارع تعبيرا عن الغضب لما آلت إليه الأوضاع في البلاد.


وعمد عدد آخر من المحتجين إلى قطع عدد من الطرقات بالمستوعبات والإطارات المشتعلة ولا سيما الطريق عند البوابة الفوقا والطريق مقابل دار الإفتاء.


وذكر مغردون لبنانيون أن المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن سقوط مصابين وقتلى.

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