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رياضة

الفيفا يحسمها قريبا.. الإيقاف في انتظار كهربا بسبب الأهلي

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:59 م
كهربا
كهربا
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
كشف نصر عزام المستشار القانوني للزمالك في شئون الفيفا، أن قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي لن تستغرق وقتا طويلًا في الفيفا وسيتم حسمها في وقت قريب.

وأوضح نصر عزام في تصريحات خاصة، أن تعديلات لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي جرت في الفترة الماضية شهدت تعديلات فيما يتعلق بشكاوى اللاعب وما كان يستغرق سنوات في وقت سابق يتم حسمه في شهور حاليًا.

وأشار إلى أن العقوبة المنتظرة هي إيقاف كهربا بجانب معاقبة نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي وحرمانه من القيد بشكل مؤقت، بالإضافة إلى حصول الزمالك على تعويض مالي من جراء ما حدث.
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