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بين الناس

أرملة تناشد وزارة التضامن: أريد معاشا يساعدني على تكاليف الحياة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة نورة محمد أرملة، تقيم في شارع الألفي بحي الخليفة في القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى ، صرف معاش يساعدها على تكاليف الحياة.

وتقول في رسالتها: أعاني من قصور بالشريان التاجي، وأتمنى الحصول على معاش «تكافل وكرامة» فهو مهما كان ضئيلا إلا أنه يساعد في ظروف المعيشة القاسية التي أمر بها .

للتواصل مع الحالة: ٠١١٢٦٥٩٠٣٧٢- ٠١١٢٣٤٢٧٣٨٨

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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