أرملة تناشد وزارة التضامن: أريد معاشا يساعدني على تكاليف الحياة

ناشدت المواطنة نورة محمد أرملة، تقيم في شارع الألفي بحي الخليفة في القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى ، صرف معاش يساعدها على تكاليف الحياة.





وتقول في رسالتها: أعاني من قصور بالشريان التاجي، وأتمنى الحصول على معاش «تكافل وكرامة» فهو مهما كان ضئيلا إلا أنه يساعد في ظروف المعيشة القاسية التي أمر بها .





للتواصل مع الحالة: ٠١١٢٦٥٩٠٣٧٢- ٠١١٢٣٤٢٧٣٨٨



