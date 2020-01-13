هل يسمح ترامب؟.. العراق يطلب شراء منظومات صواريخ إس 400 وإس 300 الروسية

قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الروسي، الكسندر شيرين، اليوم الاثنين، إن العراق يجري مفاوضات مع موسكو من أجل شراء أنظمة دفاع جوي صاروخية متطورة من طراز إس 400 وإس 300.. بحسب ما ذكر موقع "دبكا" الإسرائيلي.





ونقل الموقع عن شيرين قوله: "من غير الواضح ما إذا كان العراق قادر على دفع ثمن هذه الأنظمة من عدمه، وهل ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية بذلك أم لا.





وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال إنه عندما يتم تشكيل حكومة جديدة في العراق، سوف تبدأ مباحثات بين واشنطن وبغداد، فيما يتعلق بمستقبل القوات الأمريكية الموجودة في العراق، وكيفية نشرها بطريقة جيدة تسمح بالدفاع وحماية المصالح الامريكية في المنطقة.



