طريقة عمل البيتزا بوصفة غير تقليدية

نقدم لكم طريقة عمل البيتزا بمكونات غير تقليدية من خلال اضافة بعض شرائح الاناناس لها بوصفة الشيف الهام فتحي.
مقادير البيتزا:
1 كوب ماء ساخن
1 ملعقة سكر كبيرة
1 ملعقة ملح
450 جرام دقيق
1 ملعقة خميرة كبيرة
1 ملعقة زبدة لينة
علبة أناناس مصفي
3 ملاعق زيت نباتي
1 1/2 كوب جبن موتزاريلا مبشور
4 ملاعق صلصة بيتزا جاهزة
طريقة عمل البيتزا :
لتحضير العجينة:
- في وعاء أخلطي المكونات وقومى بعجنها وأعجنيها لبضع دقائق إلى أن تحصلي على عجينة لينة.
- في وعاء كبير مدهون بالقليل من الزيت ضعي العجينة وغطي الوعاء بقطعة قماش.
- أتركي العجينة جانبًا لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- أخرجي العجينة من الفرن وادهني كل منهما بملعقتين كبيرتين من صلصة البيتزا.
- وزعى الجبن وقطع الأناناس وأدخلي البيتزا من جديد إلى الفرن لحوالى 3 دقائق أو حتى يذوب الجبن.
مقادير البيتزا:
1 كوب ماء ساخن
1 ملعقة سكر كبيرة
1 ملعقة ملح
450 جرام دقيق
1 ملعقة خميرة كبيرة
1 ملعقة زبدة لينة
علبة أناناس مصفي
3 ملاعق زيت نباتي
1 1/2 كوب جبن موتزاريلا مبشور
4 ملاعق صلصة بيتزا جاهزة
طريقة عمل البيتزا :
لتحضير العجينة:
- في وعاء أخلطي المكونات وقومى بعجنها وأعجنيها لبضع دقائق إلى أن تحصلي على عجينة لينة.
- في وعاء كبير مدهون بالقليل من الزيت ضعي العجينة وغطي الوعاء بقطعة قماش.
- أتركي العجينة جانبًا لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- أخرجي العجينة من الفرن وادهني كل منهما بملعقتين كبيرتين من صلصة البيتزا.
- وزعى الجبن وقطع الأناناس وأدخلي البيتزا من جديد إلى الفرن لحوالى 3 دقائق أو حتى يذوب الجبن.