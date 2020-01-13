طريقة عمل البيتزا بوصفة غير تقليدية

نقدم لكم طريقة عمل البيتزا بمكونات غير تقليدية من خلال اضافة بعض شرائح الاناناس لها بوصفة الشيف الهام فتحي.



مقادير البيتزا:

1 كوب ماء ساخن

1 ملعقة سكر كبيرة

1 ملعقة ملح

450 جرام دقيق

1 ملعقة خميرة كبيرة

1 ملعقة زبدة لينة

علبة أناناس مصفي

3 ملاعق زيت نباتي

1 1/2 كوب جبن موتزاريلا مبشور

4 ملاعق صلصة بيتزا جاهزة



طريقة عمل البيتزا :

لتحضير العجينة:

- في وعاء أخلطي المكونات وقومى بعجنها وأعجنيها لبضع دقائق إلى أن تحصلي على عجينة لينة.

- في وعاء كبير مدهون بالقليل من الزيت ضعي العجينة وغطي الوعاء بقطعة قماش.

- أتركي العجينة جانبًا لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

- أخرجي العجينة من الفرن وادهني كل منهما بملعقتين كبيرتين من صلصة البيتزا.

- وزعى الجبن وقطع الأناناس وأدخلي البيتزا من جديد إلى الفرن لحوالى 3 دقائق أو حتى يذوب الجبن.