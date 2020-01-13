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طريقة عمل البيتزا بوصفة غير تقليدية

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:05 م
طريقة عمل البيتزا
طريقة عمل البيتزا بمكونات غير تقليدية
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل البيتزا بمكونات غير تقليدية من خلال اضافة بعض شرائح الاناناس لها بوصفة الشيف الهام فتحي.

مقادير البيتزا:
1 كوب ماء ساخن
1 ملعقة سكر كبيرة
1 ملعقة ملح
450 جرام دقيق
1 ملعقة خميرة كبيرة
1 ملعقة زبدة لينة
علبة أناناس مصفي
3 ملاعق زيت نباتي
1 1/2 كوب جبن موتزاريلا مبشور
4 ملاعق صلصة بيتزا جاهزة

طريقة عمل البيتزا :
لتحضير العجينة:
- في وعاء أخلطي المكونات وقومى بعجنها وأعجنيها لبضع دقائق إلى أن تحصلي على عجينة لينة.
- في وعاء كبير مدهون بالقليل من الزيت ضعي العجينة وغطي الوعاء بقطعة قماش.
- أتركي العجينة جانبًا لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- أخرجي العجينة من الفرن وادهني كل منهما بملعقتين كبيرتين من صلصة البيتزا.
- وزعى الجبن وقطع الأناناس وأدخلي البيتزا من جديد إلى الفرن لحوالى 3 دقائق أو حتى يذوب الجبن.
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