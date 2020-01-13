الموظفون الأوفر حظا من مقترح رفع الإعفاء الضريبي..اعرف التفاصيل

وافقت لجنة الخطة و الموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسي؛ على إحالة المقترح المقدم من أحد أعضاء البرلمان، برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل بقيمة 14 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه، وتضمين ذلك بقانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005.
وينشر "صدى البلد" أبرز مزايا الإعفاء الضريبي المقترحة بالنسبة لأصحاب الدخول بمختلف الشرائح و المهن المختلفة.
وفقا للمقترح التشريعي فإن حد الإعفاء الضريبي تم زيادته بمعدل 6 آلاف جنيه ليصبح 14 ألف جنيه بعد أن كان 8 آلاف جنيه وفقا لما هو معلن بقانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ويشمل أصحاب المهن الحرة والحرف المختلفة.
أما بالنسبة للموظفين من القطاعين العام والخاص و الحكومة فإن الموظفون هم أكثر الفئات حظا في تلك التعديلات حيث يصل حد الإعفاء الضريبي لـ21 ألف جنيه سنويا و شمل 7آلاف جنيه إعفاء شخصي بالإضافة لـ14 ألف جنيه إعفاء ضريبي بموجب القانون.
وشمل التعديل المقترح توسيعا لشرائح الضرائب المحددة بواقع 5 شرائح ضريبية، فالشريحة الأولى بنسبة 0% لمن لا يتعدى دخله السنوي الـ14 ألف جنيه.
أما الشريحة الثانية والتي جرى عليها تعديلا بحد أقصي 40 ألف جنيه بعد أن كانت 30 ألف جنيه فقط، إذ وصل حدها لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من 14 ألف جنيه ولا يتعدى 40 ألف جنيه لتصل الضريبة المستحقة عليه 10% من دخله السنوي.
والشريحة الثالثة لمن يتجاوز دخله الـ40 ألف جنيه ولا يتعدي الـ60 ألفا ليتم خصم 15% ضريبة من دخله السنوي، أما الشريحة الرابعة بنسبة 20 % لمن يصل دخله السنوي بأكثر من 60 ألف جنيه ولا يتعدى الـ200 ألف جنيه .
وأخيرا الشريحة الخامسة لكل من يتجاوز دخله بأكثر من 200 ألف جنيه بحيث يتم خصم 22% من مجمل دخله السنوي.
وينشر "صدى البلد" أبرز مزايا الإعفاء الضريبي المقترحة بالنسبة لأصحاب الدخول بمختلف الشرائح و المهن المختلفة.
وفقا للمقترح التشريعي فإن حد الإعفاء الضريبي تم زيادته بمعدل 6 آلاف جنيه ليصبح 14 ألف جنيه بعد أن كان 8 آلاف جنيه وفقا لما هو معلن بقانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ويشمل أصحاب المهن الحرة والحرف المختلفة.
أما بالنسبة للموظفين من القطاعين العام والخاص و الحكومة فإن الموظفون هم أكثر الفئات حظا في تلك التعديلات حيث يصل حد الإعفاء الضريبي لـ21 ألف جنيه سنويا و شمل 7آلاف جنيه إعفاء شخصي بالإضافة لـ14 ألف جنيه إعفاء ضريبي بموجب القانون.
وشمل التعديل المقترح توسيعا لشرائح الضرائب المحددة بواقع 5 شرائح ضريبية، فالشريحة الأولى بنسبة 0% لمن لا يتعدى دخله السنوي الـ14 ألف جنيه.
أما الشريحة الثانية والتي جرى عليها تعديلا بحد أقصي 40 ألف جنيه بعد أن كانت 30 ألف جنيه فقط، إذ وصل حدها لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من 14 ألف جنيه ولا يتعدى 40 ألف جنيه لتصل الضريبة المستحقة عليه 10% من دخله السنوي.
والشريحة الثالثة لمن يتجاوز دخله الـ40 ألف جنيه ولا يتعدي الـ60 ألفا ليتم خصم 15% ضريبة من دخله السنوي، أما الشريحة الرابعة بنسبة 20 % لمن يصل دخله السنوي بأكثر من 60 ألف جنيه ولا يتعدى الـ200 ألف جنيه .
وأخيرا الشريحة الخامسة لكل من يتجاوز دخله بأكثر من 200 ألف جنيه بحيث يتم خصم 22% من مجمل دخله السنوي.