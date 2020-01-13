AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صباح البلد في جولة داخل معرض ديارنا

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:22 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
يقدم برنامج صباح البلد الذي يذاع على قناة صدى البلد غدا الثلاثاء فقرة متميزة من داخل معرض ديارنا للحرف اليدوية والأسر المنتجة.

وأمضت الإعلامية هند النعساني يوما كاملا داخل فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والأسر المنتجة" الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، وقامت بجولة على عدد من العارضين في مجال الحرف اليدوية والتراثية.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صباح البلد يستعرض دعم ورعاية الدولة للإبداع والفنون التشكيلية.. غدا

برنامج صباح البلد يعلن مفاجآت لأول مرة في حلقة الغد

"صباح البلد" يستعرض أبرز الأحداث العربية والدولية.. غدا

صباح البلد ينطلق بأجواء احتفالية.. غدا

غدا.. صباح البلد في كواليس العرض المسرحي "حفلة على الضيق"

لو بتحلم تشوف ابنك زى محمد صلاح .. تعرف على التفاصيل فى صباح البلد غدا

ترشيحاتنا

مكنتش أتوقع يروح الاهلي.. أمير عزمى يكشف حقيقة ضرب كهربا لـ جروس.. فيديو

اخبار النادي الأهلي.. كهربا مهدد بالايقاف.. وساعات الحسم تنتظر الصفقة الجديدة

بعد استهداف الطائرة الأوكرانية.. سمير فرج: تهديدات إيران طلعت فشنك.. فيديو

حقيقة إقالة إيهاب جلال من نادي المصري وعودة التوأم من جديد

هل يسبب السرطان؟.. هاني الناظر يكشف حقيقة تأثير الميكروويف على الصحة

طائرة قطرية تنجو من قصف صاروخي إيراني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وحمادة هلال وشيكابالا.. توافد النجوم على عزاء ابن عم محمد منير

يسرا ولطيفة ووائل الإبراشي.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء ابن عمه

خزائن شمايل .. حكاية سجن تحول إلى مسجد في قلب القاهرة.. صور