صباح البلد في جولة داخل معرض ديارنا

يقدم برنامج صباح البلد الذي يذاع على قناة صدى البلد غدا الثلاثاء فقرة متميزة من داخل معرض ديارنا للحرف اليدوية والأسر المنتجة.



وأمضت الإعلامية هند النعساني يوما كاملا داخل فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والأسر المنتجة" الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، وقامت بجولة على عدد من العارضين في مجال الحرف اليدوية والتراثية.



برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.