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البرلمان الليبي: لن يوقع المشير حفتر والمستشار صالح على اتفاق موسكو

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:53 م
خليفة حفتر
خليفة حفتر
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هاني حسين
أكد عبد الحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أن المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح لن يوقعا على بنود الاتفاق في موسكو.

وأضاف عبد الحميد صافي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "لن يفرط المشير حفتر والمستشار عقيلة صالح في دماء الشهداء".

وتابع عبد الحمدي صافي "هناك اجتماع أحادي وفردي لكل مجموعة على حدى في روسيا، ولم يلتق المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر بالسراج على الإطلاق.

وتابع عبد الحميد صافي "وجهة نظر ممثلا الشرعية في ليبيا يتم نقلها إلى الطرف الآخر عن طريق الأطراف الروسية ولم تحدث مقابلة بين السراج وحفتر وعقيلة صالح ".

وأكمل عبد الحميد صافي "أوجه الخلاف تتعلق بـ بنود المسودة التي تم توزيعها من المبادرة الروسية على الطرفين"، وتم رفض تراجع الجيش الليبي من مواقعه الحالية".
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