حقيقة العروض المقدمة للتوأم عقب الرحيل عن سموحة.. فيديو

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة السابق بالفيرق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن غياب الروح عن لاعبي الفريق خلال مواجهة حرس الحدود بالدوري دفعته هو وشقيقه حسام للتمسك بالرحيل عن الفريق السكندري.



وكانت مباراة سموحة وحرس الحدود انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الظهور الأخير للتوأم في الإدارة الفنية للفريق السكندري.



وقال حسن في تصريحات تليفزيونية عبر قناة القاهرة والناس:" دائما ما كنا نبحث عن تحقيق الإنجازات والنتائج الجيدة مع الفرق التي نتولى تدريبها، ولكن دخول الفريق في مرحلة التعادل والخسارة كان أمرا لم نكن نعتاد على رؤيته ، غياب الروح عن اللاعبين أمام الحرس وراء تمسكنا بالرحيل عن سموحة".



وأوضح، أن اللاعبين في مصر ليس لديهم أي طموح، رغم الإمكانيات التي تتوفر لهم على عكس ما كانت عليه الأندية في السابق، الماديات هي الهدف الرئيس للاعبين في مصر وليس الأداء في الملعب والبحث عن طموح".



وأشار إلى أن ما يشعره بالحزن هو عدم قيام فرج عامر رئيس النادي بالتواصل معه قبل أو بعد المباراة الأخيرة لهم مع سموحة، رغم العلاقة القوية التي تربطهم.



وأتم تصريحاته:" كنا موجودين في ظروف صعبة مع سموحة ورئيس النادي كان يعلمها، وبعد رحيلنا لم نتلق أي عروض حتى الآن".