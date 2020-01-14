غادة والي: بحب أعمل اللي عليا وأكون مستعدة لأي خطوة.. شاهد

استضافت الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجريمة، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقا.



وقالت "والى" خلال حوارها بالبرنامج، إنها دائما في مسيرتها العملية تسعى إلى الإطلاع والمعرفة حتى تصل إلى أرفع المناصب بالجد والاجتهاد: "بحب أذاكر وبحاول أكون متميزة ومستعده لأي خطوة".



وتابعت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجريمة، أنها لا تسعى لأن تكون أفضل من غيرها؛ ولكنها دائما ما تحاول أن تكون النسخة الأفضل من نفسها: "مش بيهمني أكون أحسن من الآخرين بس الأهم إني مقصرش واجتهد وأعمل اللي عليا والباقي توفيق من عند ربنا"، مشيرة إلى أنها وبعد تركها للوزارة وقبل استلامها لمهام منصبها الجديد ستقضي أكبر وقت ممكن مع أسرتها الصغيرة والكبيرة: "بقالي 6 سنين مكنتش بشوفهم وأقعد معاهم كفاية".



وأشارت إلى أنها تعتزم السفر معهم في رحلة إلى البحر الأحمر حتى تستمتع معهم بأكثر وقت وتنسجم معهم، موضحة أنها ومنذ فترة طويلة كانت تريد استبدال الملابس الصيفية بالشتوية، ولكن الوقت لم يسعفها: "بقالي شهر بحاول أنزل الشتوي".