إسعاد يونس تستعرض تقريرا عن إنجازات وزيرة التضامن السابقة.. فيديو

عرضت الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة dmc، تقريرًا، يبرز فيه جوانب عن نشأة وزير التضامن الاجتماعي السابقة غادة والي، وأهم وأبرز انجازاتها خلال الفترة التي قضتها في المنصب، قبل أن يتم اختيارها لشغل منصب مدير مكتب مكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة.



وأشار التقرير إلى أن الوزير السابقة كانت الأخت الأكبر في منزلها، وأنها نشأت في أسرة محبة للثقافة والفنون والرياضة، وأنها كانت متفوقة في دراستها، وحصلت على ماجستير في العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى إجادتها لعدد من اللغات كالإنجليزية والإسبانية والألمانية، وتمكنت من خلال إصرارها في الوصول إلى أعلى المناصب القيادية.



ولفت التقرير إلى أنه في عام 2014، تولت غادة والي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، في وقت صعب من تاريخ مصر، كما تولت مع عدد من المناصب والمهام بجانب توليها منصب وزير التضامن الاجتماعي، كرئيس المجلس التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ورئيس مجلس إدارة المجلس القومي لمكافحة الإدمان، وغيرها من المناصب.



وأكد التقرير أن العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، أطلقوا عليها عدة ألقاب، مثل "الوزيرة التي لا تنام"، و"وزيرة الغلابة" وغيرها، وأن مشوارها تم تتويجه بمنصب أممي كبير، وأعلى منصب حصل عليه مرشح مصري بعد الدكتور بطرس غالي.