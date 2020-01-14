المقاولون العرب كامل الصفوف قبل مواجهة الأهلي في الدوري

اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب قبل المواجهة المرتقبة لذئاب الجبل أمام النادي الأهلي، والتي تقام على استاد السلام، الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.



ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، فيما يتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 30 نقطة، مما يشعل المنافسة خلال المباراة بين المتصدر والوصيف.



ويعود فاروق نور الدين مدافع الفريق، والذي كان قد غاب عن مباراة المقاولون ونادي مصر في الجولة 13، والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدف، بسبب الإيقاف؛ عقب تعرضه للطرد في مباراة الجولة 12 أمام المقاصة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1.



كما تأكدت جاهزية طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، والذي غاب عن المباراة الماضية أمام نادي مصر بهدف إراحته ليكون جاهزًا للمشاركة أمام النادي الأهلي.



وأشاد رئيس المقاولون بأداء اللاعبين وتحسن المستوى من مباراة لأخرى وحثهم على مواصلة سلسلة الانتصارات للحفاظ على موقعهم بالمركز الثاني الذي يهيمن عليه ذئاب الجبل حتى الآن، لضمان المشاركة في البطولات الأفريقية.



ويمتلك المقاولون العرب ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف حتى الآن، فيما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.



ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافي المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.



وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه ثمانية أهداف .



واستأنف المقاولون تدريباته، أمس الإثنين على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمباراة الأهلي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الفريق مع نادي مصر.