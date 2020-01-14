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توك شو

غادة والي تكشف حقيقة فصالها مع البائعين في أسوان.. شاهد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
استضافت الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجريمة، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا.

وكشفت غادة والي وزيرة التضامن السابقة، عن حقيقة فصالها مع الباعة الجائلين في محافظة أسوان.

وأكدت "والي"، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، أنه خلال تواجدها بمؤتمر السلام والتنمية في إفريقيا المقام بأسوان، قررت التجول برفقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة.

وتابعت "والي"، أنها قررت شراء بعض احتياجاتها من الباعة الجائلين دون الفصال معهم، قائلة :"دي إشاعة مغرضة.. معايا شهود إني مفاصلتش".
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