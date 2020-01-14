محمد الشرنوبي يطرح أغنية أحلامنا من فيلم بنات ثانوي

طرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "أحلامنا"، عبر تطبيق "ديزر"، و"أبل ميوزك" وهي أغنية من فيلمه الأخير "بنات ثانوي".



أغنية "أحلامنا"، كلمات أحمد عبد المنعم، وألحان نادر شمس، وتوزيع إلهامي دهيمة.



يذكر أن "الشرنوبي"، يجسد ضمن أحداث فيلم "بنات ثانوي" دور شاب يعمل ميكانيكي، ولكنه يتقمص شخصية شاب غني أمام الفتاة التي يريد الارتباط بها والتي تجسدها الفنانة جميلة عوض، لكنه يستغل الظروف التي تقع فيها جميلة وأصدقائها لمصلحته ويقوم باستغلالهن.



"بنات ثانوي" بطولة كل من محمد الشرنوبي، وجميلة عوض، وهنادي مهنا، ومي الغيطي، وهدي المفتي، ومايان السيد، ومحمد مهران، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.