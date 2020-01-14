رئيس البرلمان الليبي يغادر موسكو دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، عبد الحميد صافي عن مغادرة رئيس المجلس عقيلة صالح والوفد المرافق له موسكو خلال ساعات دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما نقلته "المرصد" الليبية.



وقالت فضائية العربية السعودية، إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد غادر العاصمة الروسية، موسكو، دون التوقيع أيضا على اتفاق وقف إطلاق النار.



وكان مصدر عسكري ليبي، قد صرح لـ"العربية" بأن "حفتر سيشترط حل المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوات حكومة الوفاق، المتنازعتين منذ أشهر على العاصمة طرابلس".



وأضاف: " حفتر لن يوقع على الاتفاق إذا لم يتم تعديله، بإضافة بند ينّص على حل المليشيات وتفكيكها ونزع أسلحتها، لأّنه لا يعترف بها، ولا يرى استقرارا في ليبيا؛ إلاّ بعد التخلّص منها".



ووصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى موسكو، أمس الاثنين، كما وصل "السراج"؛ وذلك لإجراء مباحثات حول اتفاق وقف النار في ليبيا.