AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس البرلمان الليبي يغادر موسكو دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:09 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، عبد الحميد صافي عن مغادرة رئيس المجلس عقيلة صالح والوفد المرافق له موسكو خلال ساعات دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما نقلته "المرصد" الليبية.

وقالت فضائية العربية السعودية، إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد غادر العاصمة الروسية، موسكو، دون التوقيع أيضا على اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان مصدر عسكري ليبي، قد صرح لـ"العربية" بأن "حفتر سيشترط حل المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوات حكومة الوفاق، المتنازعتين منذ أشهر على العاصمة طرابلس".

وأضاف: " حفتر لن يوقع على الاتفاق إذا لم يتم تعديله، بإضافة بند ينّص على حل المليشيات وتفكيكها ونزع أسلحتها، لأّنه لا يعترف بها، ولا يرى استقرارا في ليبيا؛ إلاّ بعد التخلّص منها".

ووصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى موسكو، أمس الاثنين، كما وصل "السراج"؛ وذلك لإجراء مباحثات حول اتفاق وقف النار في ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

البرلمان الليبي: لن يوقع المشير حفتر والمستشار صالح على اتفاق موسكو

عاشق لـ ميسي.. سيرة ذاتية متواضعة لـ كيكي سيتيين المدير الفني الجديد لبرشلونة

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك

جوهرة تظهر مع أمينة فى العبور.. شاهد التفاصيل

اخبار النادي الأهلي.. كهربا مهدد بالايقاف.. وساعات الحسم تنتظر الصفقة الجديدة

مستشار أردوغان يتراجع: تركيا لا يمكنها محاربة مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك

شاب بلا رحمة يصدم مسنًا بسيارته عمدًا ويبلغ الشرطة عن نفسه.. تفاصيل

ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب