في عيد ميلادها.. دينا فؤاد توجه رسالة مؤثرة لابنتها

احتفلت الفنانة دينا فؤاد، بعيد ميلاد ابنتها، من خلال رسالة مؤثرة، وجهتها إليها عبر حسابها على إنستجرام.



ونشرت دينا فؤاد صورا لابنتها، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة يا زينة، عقبال مليون سنة يا هدية ربنا في الدنيا، يا أغلى حاجة في حياتي".



وأضافت :"ربنا يخليكي ليا وما يحرمني من طبيتك وحنيتك عليا، وأشوفك أحلى عروسة، بحبك".



يشار إلى أن دينا فؤاد تشارك في مسلسل "اختيار" للنجم أمير كرارة، والمخرج بيتر ميمي.